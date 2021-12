El Puig Madrona (el Papiol)

Un dels atractius del Papiol (Baix Llobretgat) és el castell gòtic, que impressiona perquè està construït damunt la roca i pel gruix dels seus murs. Es tracta d’un típic castell medieval. La primera notícia data del 1115, any en què el comte Ramon Berenger III el dona en feu als seus vassalls Arnau i Bernat Pere. El 1448 va patir els estralls d’un terratrèmol. Actualment ha estat restaurat. Altres atractius del poble són la bòbila i les escletxes.

La peculiaritat més gran de les escletxes del Papiol és la fragmentació en blocs aïllats separats per esquerdes d’entre deu i quinze metres de fondària i dos d’amplària, de manera que es pot caminar pel seu interior, com en un gran laberint natural. Són un bon exemple de roca calcària amb abundants fòssils marins en una serra dominada per les pissarres i els esquists. Tradicionalment, han estat una escola d’escaladors.

L’ermita de la Salut del Papiol, aixecada sobre un petit replà al peu del puig Madrona, és el millor exemple de romànic del Parc, tot i que conserva algun element preromànic del segle IX. Modernament es va restaurar i es va enderrocar una casa que tenia adossada. L’església ha sofert molts canvis d’advocació, ja que anteriorment va estar consagrada a santa Eulàlia i a sant Pere.

Per Tot Sant Cugat / Extret del llibre Guia d’itineraris per la xarxa de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona