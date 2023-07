El PSOE sembla que no patirà tant com deien els sondejos

Pedro Sánchez, President del Govern Espanyol. Foto: AndorraDifusió

És un dels enigmes de la nit. Podrà el Partit Popular de Feijóo formar govern? Als seus escons, caldria sumar-hi els de VOX que ha reculat precisament en benefici del PP i de formacions com Coalición Canaria o altres, cas que obtinguin representació. Tot aquest col·lectiu de la dreta i ultradreta hauria de computar una majoria suficient per a configurar un executiu.

De la seva banda, el PSOE aguanta la pujada del PP. Recula un xic Sumar (abans Unidas Podemos). A aquestes formacions, també per a aglutinar efectius, sembla que caldria incorporar partits independentistes i de caràcter progressista.

Tot just ha començat l’escrutini. Ja no són sondejos i, sembla, que el PSOE no perdrà com apuntaven els sondejos i el PP sí que puja considerablement, però, potser, no el suficient per a ser la primera força a Espanya.