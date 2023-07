El PSC pinta Catalunya de vermell i Sánchez apunta, de nou, a president

Meritxell Serret, dels socialistes per Barcelona

S’ha demostrat que una cosa són els sondejos i una altra els resultats reals. Això és el que està passant a les eleccions generals a Espanya 2023. Es donava per guanyador al PP quan, en realitat, és el PSOE que hores d’ara comanda clarament les dades provisionals. És veritat que els populars de Feijóo han sumat nous electors, però no suficients per a imposar-se a Pedro Sánchez.

A Catalunya, el PSC està pintant el territori de color vermell. Això es pot explicar, potser, perquè votants d’ERC (que ha patit un retrocés) han traspassat un vot útil cap als socialistes. En línies generals, l’independentisme ha perdut pistonada.

Tot apunta que, a Espanya, Sánchez pot revalidar govern fent coalició amb Sumar, PNB i BNG. De tota manera encara queda molt per escrutar i els resultats estan sent canviants durant la nit.