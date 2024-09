El PS vol que s’inclogui la llibertat religiosa en el Projecte de llei d’entitats religioses

Les conselleres generals socialdemòcrates, Pere Baró, Susanna Vela i Judith Casal (PS)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat 12 esmenes al Projecte de llei qualificada del Registre d’entitats religioses i considera que el títol del text hauria d’incorporar el concepte de “Llibertat religiosa” amb l’objectiu de no deixar-la exclosa, “ja que el registre només és un instrument jurídic que emana d’una llei de llibertat religiosa i està al seu servei”.

En aquest sentit, el PS també vol que s’inclogui un nou article on s’especifiqui que l’Estat garanteix el dret fonamental a la llibertat religiosa i de culte, reconeguda a la Constitució; que les creences religioses no són motiu de discriminació davant la Llei; i que cap confessió religiosa tindrà caràcter estatal. A més, es demana afegir al projecte de llei un article on s’especifiquin els drets que té qualsevol persona respecte la llibertat religiosa i de culte.

Els socialdemòcrates també aposten per introduir al text del projecte de llei aspectes com el seguiment del funcionament de les entitats inscrites vist que “la llei preveu la cancel·lació d’ofici del registre als deu anys per inactivitat”, així com un article sobre la publicitat del Registre atenent la matèria regulada que afecta a l’exercici els drets i les llibertats de les persones. Des del PS se sol·licita que la llei també compti amb un apartat sobre acords i convenis de cooperació entre Govern i esglésies, confessions i comunitats religioses “per a garantir una convivència pacífica i respectuosa”.

Així mateix, es proposa una disposició on es detalli que, en un any des de l’entrada en vigor de la llei, s’habilitin els recursos necessaris per a la gestió electrònica dels procediments administratius reglats, sobretot per a les sol·licituds amb signatura electrònica que s’han d’entregar per a inscriure’s al registre i la conservació de la documentació per al seu emmagatzematge mitjançant mitjans electrònics, incidint així en el compliment de la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l’Administració, de la utilització de les noves tecnologies, de l’arxiu electrònic de documents i el sistema de gestió documental.

Finalment, els socialdemòcrates exposen la necessitat de crear un arxiu dels expedients annexes al Registre per a cada una de les entitats inscrites amb tots els documents produïts per a realitzar la inscripció, així com canviar el redactat del text quan es fa referència a “data de fundació de la religió” per “data d’establiment de la religió a Andorra”.