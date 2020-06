El PS veu necessària una reforma per despolititzar l’òrgan gestor de la justícia

El Primer Secretari del Partit Socialdemòcrata, Gerard Alís, ha traslladat aquest dimarts la seva preocupació per l’actual situació del sistema judicial. “Les darreres notícies demostren que s’està vulnerant la seguretat jurídica d’Andorra: hi ha una indeguda administració dels recursos per part de l’administració de la justícia i una manca d’anticipació que repercuteix en la ciutadania d’Andorra”, ha alertat Alís. La solució passa, a l’entendre dels socialdemòcrates, “per fer una reflexió, escoltar les veus discordants i plantejar una reforma de la constitució que ens permeti despolititzar i professionalitzar l’òrgan gestor de la justícia“.

Des del PS han alertat de la total inoperància per part del sistema d’administració de la justícia: “el dia a dia ens fa veure que malgrat les dotacions pressupostàries, els recursos no estan suficientment distribuïts per suplir aquesta manca de mitjans”. Part del problema, ha explicat el President del Grup Parlamentari, Pere López, “és haver nomenat persones que no tenen trajectòria judicial, que no coneixen com funcionen l’organisme judicial i que no entenen com s’ha d’organitzar, i d’altra banda, nomenaments de gran marcat polític.

En aquest sentit, des del PS lamenten que es prioritzi més l’acció més polititzada que no la feina del dia a dia del Consell Superior de la Justícia, i recorden que el GRECO (Grup de Països del Consell d’Europa contra la Corrupció) recomana que, com a mínim, el 50% dels membres de l’òrgan gestor de la justícia han de ser magistrats.