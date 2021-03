El PS veu necessari endegar un pla d’acccions concret per reequilibrar les relacions amb França

Des del Partit Socialdemòcrata es veu amb preocupació el desequilibri de les relacions d’Andorra amb Espanya i França i es considera “molt necessari” concretar i endegar un pla concret d’actuacions a diferents àmbits i nivells que permeti recuperar les relacions amb França, que s’han vist minvades els darrers temps i enfortir l’aposta pel multilateralisme.

Amb aquest objectiu d’enfortir les relacions amb França, que s’entén com a “irrenunciable pel país” des del Partit Socialdemòcrata, el president i la presidenta suplent del grup parlamentari, Pere López i Judith Salazar, han viatjat a París per “despertar l’interès parlamentari” dels diputats francesos per “entendre ben bé què està passant”, tant a nivell econòmic amb les importacions, per exemple, com cultural, social i educatiu, amb la pèrdua de presència de la cultura i llengua franceses a Andorra. Alhora, també es busca determinar conjuntament “quines accions concretes es poden engegar en diferents àmbits per a revertir la tendència i consolidar les relacions bilaterals”, ha explicat López.

Així, els líders del grup parlamentari socialdemòcrata s’han reunit amb el portaveu del grup socialista a l’Assemblea Nacional i secretari nacional del PS francès, Boris Vallaud, i amb la diputada de En Marche per la 5a circumscripció de l’estranger, que inclou Andorra, Samantha Cazebonne. Les dues reunions han estat profitoses i els interlocutors han recollit el guant ofert pels socialdemòcrates andorrans i s’ha acordat que s’aportarà més dades i informació que els permetin fer les gestions corresponents prop del primer ministre, Jean Castex, entre d’altres responsables polítics francesos, buscant recuperar el pes de les relacions entre França i Andorra.

En aquest punt, Cazebonne s’ha compromès a iniciar els contactes per a la implantació de Campus France a Andorra, una institució pública depenent del ministeri d’Afers Exteriors francès i que contribuiria al reequilibri de les relacions a través de l’educació i l’ensenyament superior.