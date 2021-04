El PS treballa amb representants de l’Ariège per revertir la pèrdua de presència francesa a Andorra

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i el vocal del comitè executiu del PS i representant de la JSA, Joao de Melo, s’han desplaçat fins a Foix per reunir-se amb el senador de l’Ariège i membre del grup d’amistat entre el senat francès i Andorra, Jean-Jacques Michau, i amb el secretari federal del PS 09, Jean-Christophe Bonrepaux.

La trobada amb Michau i Bonrepaux ha servit per tractar la preocupació del PS pel restabliment dels equilibris entre França i Andorra, que s’han perdut en les darrers temps en relació a Espanya, sobretot per la disminució de l’arribada de mercaderies des de territori gal, la davallada de nombre d’estudiants andorrans que decideixen estudiar al país del nord envers aquells que ho fan al veí del sud, o la disminució de la presència de producte francès, d’empreses, de la llengua, de la cultura francesa a Andorra, entre d’altres.

La reunió també ha servit per exposar temes d’interès entre ambdós Estats i amb la finalitat d’establir en trobades futures les propostes concretes per a la solució d’aquesta problemàtica i amb l’objectiu de dur-les a la pràctica el més aviat possible. “No només és un treball parlamentari, sinó que hi ha una cooperació entre partits germans i territoris molt assimilats en algunes problemàtiques, com són l’Ariège i Andorra, amb la vocació de treballar conjuntament i trobar noves propostes en l’àmbit turístic i cultural, entre d’altres”, han exposat els representants del PS.

El Partit Socialdemòcrata segueix enfortint les relacions internacionals, aquesta vegada amb França, perquè aquestes tinguin continuïtat i efectivitat, “un fet que fins ara no havia estat possible per la inacció del Govern del tripartit de dretes”, assegura la formació en un comunicat. Així mateix, el PS considera molt necessari concretar i engegar un pla concret d’actuacions en diferents àmbits i nivells que permeti augmentar la presència francesa a Andorra a través de, per exemple, la implantació d’un campus France al Principat o una institució pública que depengui del ministeri d’Afers Exteriors francès i que contribueixi al reequilibri de les relacions a través de l’educació.