El PS trasllada al Comú d’Encamp la preocupació ciutadana sobre el futur parc

Els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents al Comú d’Encamp han entrat fins a quatre preguntes per tractar en la propera sessió del Consell de Comú, mitjançant les quals traslladen les preocupacions expressades per la ciutadania de la parròquia. Així, una primera pregunta fa relació a l’estat del projecte de parc quan fa un any que es va tancar el Prat Gran.

El líder dels socialdemòcrates d’Encamp, David Rios, ha justificat a pregunta per la “necessitat” que els infants i joves disposin d’un espai que vingui a substituir el Prat Gran i per les informacions que apunten a un augment de la despesa associada a la construcció del nou parc.

D’altra banda, els consellers de PS+Independents encampadans aprofiten per demanar sobre l’estat de les negociacions amb el Futbol Club Andorra en relació al futur ús de les instal·lacions de Prada de Moles així com per les intervencions que s’hi han previst per adaptar-les a les necessitats del club.

L’estat del pont tibetà dels Cortals també és objecte d’una pregunta formulada pel conseller socialdemòcrata David Rios, ja que un enginyer del país especialitzat en transport per cable ha alertat al Comú aquest estiu de deficiències de seguretat que presentava la instal·lació.

Finalment, el conseller Enric Riba demana informació sobre el brot de Covid-19 que es va detectar en les colònies a la Baronia dels Cortals d’Encamp i qüestiona com es va produir si es feien els controls pertinents.