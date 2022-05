El PS subratlla el descontentament de la ciutadania amb el Govern, segons l’enquesta d’opinió política

El Partit Socialdemòcrata destaca el descontentament de la ciutadania amb el Govern, tal com indiquen els resultats de l’enquesta d’opinió política 2022 que Andorra Recerca i Innovació (AR+I) ha presentat aquest dilluns, ja que les valoracions fetes per la població preguntada “deixen palès la mala gestió i la manca de lideratge que ha demostrat el Govern d’Andorra en els darrers mesos”, entenen els socialdemòcrates.

Els resultats principals sobre el funcionament de la democràcia a Andorra són “preocupants” per als socialdemòcrates. En aquest sentit, com ve indicant el PS des de fa mesos, les persones enquestades consideren que l’executiu “respon a interessos particulars, dels rics i oblida la resta de ciutadans”, “no es respecten els drets socials (habitatge, sanitat, nivell de vida, condicions laborals, etc.)”, “no és un sistema democràtic” i a la “gestió del Govern”.

Els socialdemòcrates també exposen que les dades recollides per l’ARI deixen veure la pèrdua de suport ciutadà cap al Govern vers l’any passat i que el projecte del PS es consolida.

Des del PS també es considera que l’enquesta d’opinió política realitzada per l’ARI, tot i ser conscients de les limitacions que presenta un estudi fet a 400 persones andorranes, està conformada per elements que “metodològicament que no s’adeqüen a la realitat del país”. Així, posen l’exemple que la mostra s’ha realitzat a un 60% d’homes i un 40% de dones -quan la població femenina és lleugerament superior al país vers la masculina-, que un 43% dels enquestats compten amb estudis universitaris, o que un 60% de la població diu que a les passades eleccions va votar Demòcrates per Andorra quan van ser un 35%, entre altres, fets que impedeixen captar el sentit real de la intenció de vot de la població andorrana.