El PS sol·licita les dades del salari mitjà per 40 hores des de 2008

Els socialdemòcrates, Pere Baró i Joao de Melo (PS)

El president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, i el membre del Comitè Executiu Joao de Melo han lamentat aquest dilluns, en roda de premsa, que la desigualtat al país sigui cada vegada més notable per culpa de l’increment del cost de la vida i de la “no pujada” de tots els salaris i que el Govern segueixi afirmant, a través de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que l’economia “va bé”, tot i que el mateix estudi del cost de la vida subratlli que el 7,3% de la població està en situació de privació material severa i un terç de la ciutadania té dificultats per a arribar a final de mes.

Per aquest motiu, el també conseller general, Pere Baró, ha entrat aquest dilluns a Sindicatura una demanda d’informació on el Govern haurà de facilitar les dades sobre el salari mitjà per una jornada de 40 hores, l’import del salari mitjà global cotitzat a la CASS des de 2008 fins a l’actualitat per 40 hores, així com el salari mitjà cotitzat de cada sector d’activitat des del mateix període.

Els socialdemòcrates també sol·liciten rebre la informació sobre la quantitat de salaris que s’estan cotitzant per 40 hores actualment, així com per les pensions de jubilació, per imports i detallats per trams de 0 a 400 euros; de 400 a 600 euros; de 600 a 800 euros; de 800 a 1.000 euros; de 1.000 a 1.200 euros; de 1.200 a 2.000 euros; de 2.000 a 3.000 euros; de 3.000 a 4.000 euros; de 4.000 a 5.000 euros; de 5.000 a 6.000 euros; i superiors a 6.000 euros. Pel que fa a les pensions de jubilació, Baró també demana que es detallin el nombre de beneficiaris per trams dels 61 als 95 anys (i superiors) i una relació de totes les prestacions de jubilació que s’han atorgat des de l’1 de març de 2019 fins a dia d’avui amb l’import de la pensió i els anys de cotització en el moment de la seva sol·licitud.