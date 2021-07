El PS s’interessa pels reptes de les Federacions de Futbol i Rugbi

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata s’interessa per la situació i els reptes de les entitats esportives del país. Aquest dimarts han mantingut dues reunions, una al matí amb representants de la Federació Andorrana de Futbol i una altra a la tarda amb representants de la Federació Andorrana de Rugbi i del club VPC.

Els consellers generals socialdemòcrates s’han interessat per la situació actual del futbol i el rugbi al país, així com pels reptes estratègics i objectius que es marquen les dues federacions i el VPC, tant en l’àmbit esportiu com educatiu. Alhora, a les trobades s’ha fet èmfasi en la qüestió de les infraestructures esportives i les diferents necessitats dels clubs i federacions i en aquest àmbit.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha estat representat en les dues reunions pel seu president, Pere López, i pels consellers Roger Padreny i Carles Sánchez. Per part de la FAF, han participat en la reunió el president i el secretari general, Fèliz Álvarez i David Rodrigo. A la reunió de la tarda hi ha pres part el president de la FAR, Jean-Marc Flaux, i el president i vicepresident del VPC, Gerard Gimenez i Jeannot Martinho.