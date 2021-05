El PS s’interessa pels projectes de dinamització econòmica del Consorci de la Zona Franca de Barcelona

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i el conseller general Joaquim Miró s’han desplaçat fins a Barcelona per conèixer de primera mà els projectes que s’estan realitzant al Consorci de la Zona Franca i el centre tecnològic Leitat en matèria de dinamització econòmica a l’àrea metropolitana de la Ciutat Comtal. El representants del grup socialdemòcrata s’han trobat amb el delegat especial de l’Estat espanyol al Consorci de la Zona Franca i exdirigent del Partit Socialista de Catalunya (PSC), Pere Navarro, qui els ha mostrat projectes com el “3D Factory Incubator”, la primera incubadora europea d’alta tecnologia 3D que ha generat més de 50 llocs de treball nous des del 2019 i ha rebut més de 300 sol·licituds d’start-ups i emprenedors d’arreu d’Europa.

Navarro, López i Miró han tractat la importància d’aquesta innovadora tecnologia en tres dimensions i els plans de cooperació entre el Consorci de la Zona Franca i Andorra en aquest sector. El desplaçament a Barcelona dels socialdemòcrates s’emmarca dins les diverses visites que des del grup parlamentari es produeixen gràcies a l’agenda de contactes internacionals del PS i que s’aprofiten per treballar la transformació d’Andorra per fer un país amb un futur més esperançador i una societat moderna i innovadora en diferents àmbits, com l’econòmic.