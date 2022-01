El PS s’interessa pel seguiment dels projectes subvencionats per Cultura

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat a Sindicatura una demanda d’informació sobre els projectes subvencionats pel ministeri de Cultura entre els anys 2019 i 2021. La voluntat d’aquesta sol·licitud és conèixer quina va ser l’avaluació i el seguiment d’aquests, en especial els que es van realitzar i els que no ho van arribar a fer.

Així mateix, la demanda d’informació també servirà per tenir tots els criteris o elements amb la finalitat que el ministeri de Cultura pugui revisar les bases de les subvencions o crear nous apartats en aquestes. “És tracta de comptar amb tota la documentació per tal que el ministeri reflexioni sobre les subvencions donades fins a data d’avui i modificar el contingut d’algunes d’elles o concretar la creació de subvencions que determini per sectors”, ha dit Vela.