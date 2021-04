El PS retira la proposta de creació d’una comissió especial per a la reconstrucció postCovid d’Andorra

El grup parlamentari socialdemòcrata ha retirat la proposta d’acord de creació d’una comissió especial per a la reconstrucció i l’impuls econòmic i social d’Andorra, una iniciativa legislativa que es va presentar al juliol i que tenia com a objectiu esdevenir un espai ampli de debat entre els representants electes al Consell General, el Govern, els comuns i especialistes i tècnics representatius del teixit econòmic i social per tal d’elaborar un document de conclusions sobre les mesures a adoptar a conseqüència de la crisi de la Covid-19.

L’anunci l’han fet el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i la consellera general Susanna Vela aquest matí en un roda de premsa on han explicat que s’ha decidit retirar la proposta perquè la setmana que ve s’iniciaran taules de treball titulades “Andorra, reptes de futur. Espais de reflexió i debat” relacionades amb cinc grans eixos com són la diversificació i la transformació econòmica; les relacions internacionals; la salut, el benestar i la solidaritat; les administracions públiques; i la transformació climàtica, energètica i el medi ambient; i que comptaran amb la participació de diversos experts que es detallaran pròximament. “Seguim pensant que tot allò era necessari per construir una Andorra postCovid, una nova Andorra” ha detallat Pere López.

El grup parlamentari es mostra satisfet que la proposta realitzada al juliol hagi acabat duent-se a terme, tot i que el contingut no sigui exactament al plantejament descrit pels socialdemòcrates. “Estem contents d’haver iniciat uns treballs que finalment la setmana que ve es presentaran en un altre format” ha destacat López.