El PS retalla un 10% els salaris de tots els seus càrrecs públics

Tots els càrrecs públics del Partit Socialdemòcrata (conselleres i consellers generals; consellers i conselleres de comuns, de majories i de minories) retallaran un 10% el seu salari, independentment del que es decideixi fer a les respectives corporacions. Així ho ha anunciat aquesta tarda la presidenta del PS, Susanna Vela, aclarint que “si en els seus respectius comuns no s’aplica la reducció, aquest 10% el donaran a una organització com pot ser la Creu Roja”. Aquest acord es va prendre al darrer comitè directiu del partit, i ve motivat, segons ha explicat Vela, “per la necessària corresponsabilitat vers l’Estat en un moment que tothom està fent esforços”.

Durant la roda de premsa, el PS ha volgut deixar clara la seva intenció pel que fa a les esmenes que han tramitat al Projecte de Llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques: “s’intenta evitar el que ja va passar al 2012, quan amb la llei de retallades que en aquell moment va afectar les persones que cobraven més de 3.000€: companys que cobraven 2.999€ quedaven per sota de qui era probablement el seu subordinat. Per evitar situacions com aquesta hem volgut establir aquest topall de 4.000€ i a partir d’aquí retallar per trams progressius, que és el sistema més equitatiu i més just”, ha explicat la presidenta del PS, Susanna Vela. En aquest sentit, des del GPS recuperaran la proposta que es va fer a la llei Òmnibus II per fer una anàlisi sobre els salaris públics, establint les competències, les graelles salarials, etcètera. “Entenem que és una feina que no està feta: a Andorra hi ha molta disparitat de sous públics”, ha assenyalat Vela.

D’altra banda, el President del Grup Parlamentari Pere López, ha informat que aquesta tarda ha tramitat una pregunta urgent per la sessió de control d’aquest dijous, demanant per què el Govern no ha aprovat encara una partida extraordinària en el seu pressupost destinada a finançar una remuneració complementària, significativa i substancial als professionals dels àmbits de la salut i de l’assistència i l’atenció a les persones. “El personal sanitari d’Andorra ha estat (està i estarà) a l’altura de les circumstàncies, responent quan i com s’havia de respondre. A proposta del PS, el Govern d’Andorra es va comprometre a compensar el seu sacrifici amb una paga extraordinària. A hores d’ara, que sapiguem o s’hagi fet públic, cap sanitari no ha rebut aquesta retribució”, ha lamentat el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, que ha insistit que ” un Govern que no compleix la seva paraula és un Govern que no està a l’altura, en aquest cas a més a més amb aquells amb qui de forma sobrera sí que ho han estat”.