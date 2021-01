El PS recorre al Tribunal Constitucional la “retroacció i involució” dels requisits d’habitabilitat

El Partit Socialdemòcrata (PS) està preocupat per la “retroacció i la involució de requisits bàsics d’habitabilitat” (disposició transitòria número 1 de la llei 15/2020 del 26 de novembre, de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu), així com per l’eliminació la funció social de la propietat, legislada a través de la cessió obligatòria i gratuïta (disposició transitòria número 2 de la mateixa llei).

Ambdues mesures, a l’entendre del PS, a part de poder ser inconstitucionals, no són eficaces, ni resolen l’objectiu que hauria de tenir una política d’habitatge adaptada a les urgents necessitats actuals, com serien “la promoció i l’accés al dret a l’habitatge digne i de preu assequible“.

El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha explicat aquest matí en roda de premsa que el recurs que divendres el seu grup va presentar al Tribunal Constitucional “ha estat madurat seriosament. Ens preocupa que no només no avancem amb propostes, sinó que les úniques iniciatives que es proposen és anar desfent mecanismes legals que han estat objecte d’avenços en el passat”, ha explicat López.

Amb la nova llei, segons exposa el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, “no cal complir la normativa urbanística per poder declarar un espai com a habitatge, o bé que la cessió econòmica deixi de tenir vigor, perquè una reducció del 0% no és una reducció, és l’eliminació d’un mecanisme del qual ens hem dotat que és la cessió en benefici del col·lectiu per poder tirar endavant polítiques públiques”.

Des de la formació s’oposen a aquestes dues disposicions perquè “redueixen de forma inherent la qualitat de vida que es pugui dur en aquests habitatges, ja que afecta les condicions dels espais comuns i pot afectar les dels mateixos habitatges. A més a més, amb la cessió al 0% i l’exempció de determinats requisits d’habitabilitat, ni es fa un ús racional del sòl respectuós amb la funció social de la propietat (cessió al 0%), ni es garanteix una qualitat de vida digna”, ha explicat el conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Roger Padreny.

Concretament, les disposicions transitòries 1 i 2 podrien vulnerar, tal com ha exposat el conseller socialdemòcrata, Roger Padreny, l’Article 27.1 de la Constitució d’Andorra, sobre la Funció Social de la Propietat, l’article 33 que reconeix el dret a un habitatge digne per a tothom, l’article 31 que fa referència a l’ús racional del sòl i garantir a tothom una qualitat de vida digna i, finalment, l’article 6, que reconeix el Principi d’Igualtat i càrregues.

“És per tot això, que fent ús d’una garantia legal i democràtica, hem considerat escaient i necessari que el Tribunal Constitucional es pronunciï una qüestió tan bàsica com és l’accés al dret a l’habitatge.”, ha explicat Padreny.