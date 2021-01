El PS recorda que el nou reglament d’esquí de muntanya no contempla la imposició de sancions

El Partit Socialdemòcrata i el Grup Parlamentari Socialdemòcrata recorden que “l’única disposició legal que obliga a disposar d’un forfet és el fet d’accedir, utilitzar, un mitjà de transport en el si d’un domini esquiable”. En aquest sentit, apunten que les obligacions i les sancions només es poden imposar via llei i no pas per via reglamentària, per la qual cosa, el reglament de l’esquí de muntanya no contempla la imposició de sancions.

Els socialdemòcrates volen recordar que amb l’actual redactat del reglament “no preveu la possibilitat d’imposar sancions” als practicants de l’esquí de muntanya o altres pràctiques esportives, malgrat que el Govern així ho havia previst inicialment.

Va ser per un requeriment dels socialdemòcrates a Sindicatura que es va modificar el text, un requeriment que ve avalat pels informes jurídics encarregats pel propi Consell General. La Constitució estableix que “ni la imposició d’obligacions ni de sancions és possible per cap altra via que per la via d’una llei”, expliquen des de la formació política. D’aquesta manera, el Consell General “ha fet el que havia de fer com a institució”, que és protegir les seves competències i “no permetre que el Govern creés aquesta possibilitat a través d’un reglament”.

Així, des del PS, sense entrar en el legítim dret a la política comercial que cada empresa pugui realitzar, es considera convenient recordar el contingut del reglament d’esquí de muntanya. En aquest sentit, s’insisteix que “no és possible la imposició de sancions”.