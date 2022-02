El PS reclama que les polítiques d’habitatge es facin per a tota la ciutadania

El Partit Socialdemòcrata ha reclamat al Govern aquest dimecres que “les polítiques d’habitatge es duguin a terme per a tota la ciutadania i no únicament per a una minoria, que són els que actualment ja són rics”, afirma la formació en una nota de premsa.

El Secretari d’Organització del PS, Pere Baró, ha destacat que “els pressupostos demostren quina Andorra vol DA: Una Andorra basada en residents estrangers d’alt poder adquisitiu i que no està al costat dels andorrans”.

Des del PS també s’ha subratllat que la prioritat política del Govern no és la ciutadania i que “es va tard” en aquestes polítiques per “ajudar a la gent”.

Així mateix, el president socialdemòcrata, Pere López, ha tornat a recordar la mà estesa per treballar conjuntament per trobar solucions, però que “per sistema es rebutgen tots les esmenes presentades pels socialdemòcrates, un fet que acaba perjudicant a la població”, diu la nota de premsa.