El PS reclama informació sobre els honoraris de l’AREB pels serveis jurídics

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha tramitat una demanda d’informació per conèixer quins han estat els honoraris de l’AREB pels serveis jurídics des de la seva creació l’any 2015 i per quins motius.

Al text, entrat a registre aquest matí, el Conseller del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Joaquim Miró, recorda que “gairebé totes les demandes administratives en via judicial contra l’AREB tenen per objecte la declaració de nul·litat de les seves resolucions. Sabem que BPA i l’AREB són persones jurídiques diferents, com així ens ho ve recordant la mateixa AREB, per denegar la informació sobre BPA que des del grup parlamentari socialdemòcrata s’ha demanat reiteradament.” Tenint en compte aquesta informació, Miró demana per què per fixar els honoraris de l’advocat de l’AREB es té en compte el saldo que la part agent té a BPA, quan BPA no es part en aquest procediment judicial administratiu.

D’altra banda, els socialdemòcrates demanen qui és el propietari dels saldos dels comptes que romanen a BPA que l’AREB no ha migrat encara a Vall Banc. Finalment, al text assenyalen que d’acord amb la llei de protecció de dades els saldos dels comptes bancaris formen part de les dades personals sotmesos a reserva i secret que només poden ser aixecats per una ordre judicial. En aquest sentit demanen com s’explica que l’AREB doni al seu advocat aquesta informació pel posterior càlcul d’honoraris.

Des del PS tornen a denunciar “el secretisme” que, des de l’AREB, existeix amb la gestió de BPA tot i “haver-se gastat quinze milions d’euros públics”, i insisteixen en la importància de la transparència entorn un dels casos que més preocupants dels darrers anys a Andorra.