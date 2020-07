El PS reclama els contractes de Govern amb A2 Security

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha fet una nova demanda d’informació atenent a la resposta que ha donat Govern sobre les relacions a l’empresa A2 Security. Segons ha explicat la consellera general, Susanna Vela, els socialdemòcrates no estan satisfets amb la contesta que han rebut per part de Govern: “a banda del fet que hi ha punts incongruents, fan referència a modalitats de contracte que segons Govern estan previstes a la Llei de contractació pública i que nosaltres no sabem veure”, ha assenyalat Vela. “Aquesta modalitat de contracte sensible no existeix ni a la Llei de contractació pública ni a aquest article al qual fan referència”, ha insistit la consellera.

Al text, tramitat aquest matí, els socialdemòcrates demanen, en primer lloc, els contractes establerts amb A2 Security i A2 Security Assessors per la prestació de serveis per a l’assessorament en matèria d’inversió estrangera. En segon lloc, reclamen els informes corresponents a aquestes contractacions de serveis de la Intervenció general i els informes del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa amb els motius que no feien possible promoure la concurrència en la contractació. Finalment, des del PS volen rebre les actes de Govern autoritzant la contractació d’aquests serveis.

Els Socialdemòcrates van formular el 10 de juny per obtenir informació en relació amb la contractació directa d’A2 Security per prestar serveis de Relacions públiques, donat que amb anterioritat s’havia rumorejat la contractació de la dita empresa per qüestions de seguretat. Els socialdemòcrates recorden que en data 3 de juny del 2020, es va contractar per als treballs de prestació de serveis en matèria d’inversió estrangera a l’empresa A2 Security Assessors per l’import de 21.250€ i fins al 31 de desembre de 2020.