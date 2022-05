El PS reclama al Govern que reaccioni després de la manifestació de l’1 de maig

El Partit Socialdemòcrata reclama al Govern que reaccioni després de l’elevada participació de la manifestació celebrada aquest diumenge i convocada pels sindicats amb motiu de l’1 de maig i per mostrar el descontentament de la ciutadania amb els preus de l’habitatge, els salaris i les pensions.

El president del PS, Pere López, ha subratllat que el Govern hauria de fer una valoració de la concentració i dels clams dels manifestants, els quals molts d’ells expressaven que no volen marxar d’Andorra. El president socialdemòcrata també ha destacat que aquesta situació fa temps que s’adverteix des del PS i que “la inacció de Govern, sobretot amb el principal problema de la societat actual, l’accés a l’habitatge, ha provocat que la gent hagi sortit al carrer”, resumeix la formació en un comunicat de premsa.

Finalment, López ha explicat que l’executiu en cap moment s’ha posat en contacte amb l’oposició ni per buscar possibles solucions després de la manifestació d’ahir ni per treballar o analitzar les mesures publicades el passat dimarts. Així mateix, també ha destacat “de nou la falta de consens de l’executiu en presentar les mesures als sindicats i la patronal una hora i mitja abans de presentar-les a la premsa” i que el grup parlamentari socialdemòcrata “encara no ha rebut cap de les informacions que es van exposar públicament i que s’han d’aprovar en seu parlamentària”.