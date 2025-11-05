El PS proposa una exempció de cotització per a impulsar l’emprenedoria jove

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat aquest dimecres, 5 de novembre, les seves esmenes a la proposta d’acord d’Andorra Endavant sobre els nous règims d’autònoms. “L’objectiu és garantir un sistema just i sostenible, alhora que es fomenten oportunitats reals per als joves emprenedors”, asseguren des de la formació progressista.
Entre les esmenes destacades:
Règim especial temporal per a menors de 25 anys: exempció de cotització durant fins a 24 mesos, amb cobertura sanitària mantinguda i control de renda real per a assegurar proporcionalitat.
Coordinació publicoprivada: elaboració de plans per a fomentar emprenedoria i formació digital, en col·laboració amb Cambra de Comerç (CCIS), la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i altres entitats.
Segons Laia Moliné, consellera general, “l’emprenedoria jove és clau per al futur del país, i aquestes mesures permeten iniciar projectes amb menys càrrega econòmica, mantenint protecció social i responsabilitat contributiva”.
Pere Baró, conseller general, afegeix: “Volem donar coherència i continuïtat als esforços en emprenedoria juvenil, connectant sector públic i privat per a garantir un impacte real”.
Aquestes mesures “reforcen la visió del Partit Socialdemòcrata: oportunitats per als joves, sostenibilitat del sistema i col·laboració efectiva entre administració i sector privat”.