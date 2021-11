El PS presenta una Proposta d’Acord per garantir la llibertat d’expressió als mitjans de comunicació

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat aquest dimecres la Proposta d’acord sobre la informació, els mitjans de comunicació i la publicitat institucional amb l’objectiu de garantir la llibertat d’expressió, de comunicació i d’informació a la premsa i protegir així la pluralitat i la qualitat d’aquesta.

Les conselleres generals socialdemòcrates Judith Salazar i Susanna Vela han exposat que el document exigeix la promoció i garantia de la concurrència en les contractacions dels mitjans de comunicació i empreses del sector. Així mateix, s’ha fet palès que consta de 7 encomanes on es demana a Govern un pla d’ajudes i mesures per als mitjans de comunicació privats per tal de compensar la forta caiguda de la inversió publicitària arran de la crisi provocada per la pandèmia del SARS-CoV-2, l’elaboració d’un pla de publicitat i comunicació institucional amb la informació detallada de cada campanya programada i on serà difosa, la creació d’un organisme independent que assumeixi la supervisió de la informació i la publicitat que es difon, un estudi d’audiències dels mitjans de comunicació precisant-ne els paràmetres, l’actualització de la classificació d’activitats econòmiques per evitar possibles conflictes d’intrusisme, un projecte de llei dels poders públics per promoure les condicions per a garantir el dret a la informació i el deure a oferir una informació veraç, plural i de qualitat i la reforma per llei de la ràdio i la televisió públiques on s’inclogui la “democratització del funcionament dels òrgans de gestió” i el qual serveixi per recuperar i millorar el Consell Andorrà de l’Audiovisual.

Aquesta Proposta d’acord s’ha treballat arran de les inquietuds que s’han traslladat al grup parlamentari per part d’empreses del sector. “Després del confinament per la pandèmia, ens vam trobar amb professionals del sector que ens van manifestar una dificultat per sostenir el funcionament habitual de determinats mitjans de comunicació privats perquè la situació Covid els havia posat les coses molts difícils” ha detallat Salazar. La consellera general ha explicat que arran d’això es va sol·licitar una demanda d’informació per conèixer la inversió pública en els mitjans de comunicació, on els socialdemòcrates van detectar una manca de l’objectivitat del criteri que decideix que s’inverteixi en un o altre mitjà de comunicació, així com sota quins paràmetres.