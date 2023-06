El PS pregunta sobre els recursos en salut mental per a joves

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró (PS)

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat avui dimarts, a Sindicatura, una bateria de preguntes escrites dirigides al Govern amb relació a les reclamacions fetes per les associacions de joves amb trastorns.

En concret, Baró ha demanat pel protocol que se segueix a Urgències amb aquests joves; quin suport i acompanyament reben les famílies; el nombre de joves que hi ha ingressats a Andorra (en règim de llarga durada i de dia i dels ingressats fora del país (desglossat per centres) i la durada d’aquestes estances a l’estranger.

El conseller general socialdemòcrata també ha preguntat pels recursos que té Andorra una vegada aquests joves tornen al país i si està previst crear un recurs per a les persones amb problemes d’addiccions, així com de salut mental i, en cas negatiu, quina és la proposta que el Govern pot implementar.

Sobre el Pla Integral de Salut Mental (PISMA), Baró també ha sol·licitat conèixer per escrit quines de les accions previstes no s’estan complint (i per què) i quan s’incorporarà la persona encarregada de liderar-lo.