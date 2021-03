El PS pregunta per l’estratègia del Govern en la provisió de vacunes contra la Covid-19

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat a tràmit parlamentari una pregunta oral al Govern sobre l’estratègia de provisió de vacunes contra la Covid-19. Concretament, demana per què no s’han explorat altres vies d’adquisició, més enllà del projecte Covax i els convenis amb els veïns, França i Espanya, sota el paraigua de la Unió Europea.

La pregunta s’emmarca en el fet que altres països s’estan proveint de les dosis que necessiten per d’altres vies, com és el cas de San Marino, que ha signat un acord per a la provisió de vacunes Sputnik, vistes les dificultats que està patint el petit país per obtindré les vacunes acordades amb el seu veí, i també en les informacions que apuntarien que Israel havia fet un oferiment a Andorra de 100.000 dosis de la vacuna Pfizer.

“Considerem que és important que el Govern s’expliqui en seu parlamentària” sobre l’estratègia d’aprovisionament de vacunes, “ateses les dificultats” perquè arribin al Principat, ha argumentat la consellera general. Així mateix, des del Partit Socialdemòcrata es considera que el Govern ha d’explorar altres vies per poder adquirir directament les vacunes a les farmacèutiques i a través de les distribuïdores habituals.

“Hem de tenir cobert aquest subministrament, independentment dels acords que s’hagin establert”, ha expressat Vela, de la mateixa manera que altres països han comprat directament a les farmacèutiques les vacunes que han considerat oportunes, més enllà de Covax. En aquest sentit, es vol esbrinar la feina que s’està fent des del Govern i des de les representacions diplomàtiques, com s’està treballant i “de quina manera es pot assegurar aquest subministrament, més enllà dels acords que ja existeixen amb Espanya i França”.

Retirada la pregunta relativa a l’atenció telefònica de Consultes Externes del SAAS

D’altra banda, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha explicat que s’ha retirat la pregunta que ell mateix va formular relativa a les dificultats en l’atenció telefònica de les Consultes Externes de l’Hospital. Ja quan va presentar la pregunta va explicar que la voluntat era que se solucionés la problemàtica i es va comprometre a retirar-la si s’hi posava remei abans de la celebració de la sessió de control al Govern del Consell General. Així, vist que el SAAS ha informat públicament del reforç d’aquest servei mentre no s’enllesteix el projecte global de millora de l’experiència de l’usuari.