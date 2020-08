El PS pregunta pel canvi en el procés de selecció dels artistes per participar a la Biennal de Venècia

La presidenta del Partit Socialdemòcrata i consellera general, Susanna Vela, ha presentat a Sindicatura una demanda d’informació en relació a la participació andorrana a la Biennal d’Art de Venècia.

Es demanen les actes, els informes i tota la documentació produïda pel comissariat i el Departament de Cultura de les quatre darreres edicions del certamen venecià “en relació a les deliberacions, tant pel que fa al format de la presentació com en la selecció dels artistes que han representat Andorra la Biennal d’Art”. De la mateixa manera es demanen “els informes que justifiquen el canvi en el format de la presentació i el procés de selecció dels artistes amb la designació directa d’aquests”, consta en la demanda d’informació formulada per Vela.

L’objectiu de les preguntes entrades per la consellera del grup parlamentari socialdemòcrata és, d’una banda, saber els criteris pels quals s’han escollit els artistes que han representant Andorra en les darreres quatre edicions, i, de l’altra, “conèixer amb profunditat” els motius pels quals s’opta ara per designar directament els artistes representants d’Andorra a la Biennal d’Art veneciana. Vela ha recordat que a l’inici, quan es va començar amb la presència andorrana al certamen, s’organitzava un procés de selecció, al qual podien presentar-se tots els artistes d’Andorra que ho volguessin, que tenia la pretensió de ser “un revulsiu” per a la creació dels artistes del país.

Vela ha explicat que les preguntes estan motivades per les informacions aparegudes recentment sobre el darrer procés de selecció i ha assegurat que “han preocupat seriosament les manifestacions realitzades per un dels artistes i la resposta obtinguda per part del Ministeri de Cultura.