El PS organitza un acte públic per tractar el projecte de llei d’estacions de muntanya

El Partit Socialdemòcrata organitza un acte públic per parlar sobre el projecte de llei d’estacions de muntanya, que actualment es troba a tràmit parlamentari amb caràcter d’urgència. L’objectiu de l’esdeveniment, que se celebrarà el pròxim dilluns 22 de novembre a les 20 hores a la sala d’actes del comú d’Escaldes-Engordany, és l’intercanvi d’opinions entre els assistents.

El secretari d’organització, Pere Baró, i el vocal del comitè executiu i responsable d’Esports del PS, Tomàs Riart, han presentat l’acte durant una roda de premsa on han manifestat que la voluntat d’aquesta trobada, on hi estan convidades totes les persones, associacions, federacions esportives, entre d’altres, és la de fer arribar les seves inquietuds i preocupacions per aquest canvi legislatiu als grups parlamentaris i al Govern.