El PS nomena, Joao de Melo, representant per a les relacions internacionals del partit

El socialdemòcrata, Joao de Melo (PS)

El membre del Comitè Executiu i tresorer de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra, Joao de Melo, és el nou representant per a les relacions internacionals del Partit Socialdemòcrata. La decisió es va aprovar per unanimitat per part del Comitè Directiu i té com a objectiu mantenir les excel·lents relacions internacionals amb els partits socialistes i encetar-ne de noves amb líders socialdemòcrates d’arreu d’Europa.

Està previst que De Melo inici converses amb els representants socialistes de França, Espanya, Catalunya i Portugal, amb els quals ja es tenia vinculació, i posteriorment, es contacti amb altres membres de formacions socialdemòcrates per a establir noves relacions i vies de diàleg.

Joao de Melo, de 35 anys, és Graduat en Turisme per la Universitat Mediterrani, a Barcelona, i BAC Pro en comptabilitat al Lycée Comte de Foix al 2009 i té una àmplia experiència en relacions internacionals.

Va rebre una beca per part d’una entitat financera del país per a estudiar un grau en direcció turística i hotelera. Ha estat representant d’Andorra al projecte de Connecting Cultures, a Oman, al desembre 2012; representant d’Andorra al Consell d’Europa com a YPA (Youth Peace Ambassador); representant d’Andorra al 8th UNESCO Youth Forum a París; delegat d’Andorra a l’One Young World Summit 2014 a Dublín; representant d’Andorra al World Forum for Democracy 2015 i 2016 a Estrasburg.

Així mateix, Joao de Melo ha estat coordinador Nacional (Andorra) de la campanya europea “No Hate Speech Movement” organitzada pel Consell d’Europa i membre de la taula permanent del Fòrum Nacional de la Joventut (2015-2017); així com Coordinador de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra i membre del Comitè Executiu del PS (2019-2021).