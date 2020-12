El PS lamenta la precipitació i la gestió “erràtica” de les relacions internacionals del Govern

El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, veu amb “molta preocupació” la gestió de la temporada d’hivern: “Els nervis i la manca de trajectòria del Govern de dretes fa mesos que es transformen en errors significatius” que a l’entendre de López, “no ens podem permetre”.

Des del PS no entenen ni comparteixen la constant manca de voluntat de diàleg per part dels conservadors, i els encoratgen a mantenir un diàleg constant amb els sectors més afectats per la crisi derivada de la pandèmia. López lamenta que el Govern conservador “es tanqui en banda”. Un comportament que des de l’oposició han denunciat des del primer dia: “no volen diàleg i prenen decisions en solitari, sense compartir-les i sense contemplar diferents punts de vista”, insisteix López.

A l’entendre del PS, cal fer una gestió més rigorosa i acurada de la crisi. “Les precipitacions i anuncis de circumstàncies no confirmades semblen respondre a una voluntat d’anotar-se tantos polítics”, denuncia López, que demana més rigorositat a Govern, doncs “els anuncis precipitats porten a prendre decisions molts cops irreversibles a les empreses del país, que pateixen la manca de planificació i la gestió erràtica de la dreta. S’està veient amb les relacions internacionals: els estats veïns ens desborden amb les negociacions. Anem a remolc tant amb el sud com amb el nord“, ha exposat López, que lamenta que el Govern de dretes estigui més preocupat per la gestió mediàtica i per capitalitzar determinades actuacions que per la mateixa gestió de la crisi: i això provoca desgavell i desconcerts a una ciutadania que perd confiança en uns moments molt complicats”, ha assenyalat López.