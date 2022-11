El PS lamenta la manca de planificació del Govern en el transport públic

Des del Partit Socialdemòcrata es lamenta la manca de planificació del Govern en relació al transport públic. En una roda de premsa, el secretari d’organització de la formació, Pere Baró, ha valorat que s’ha fet una aposta “de cara a la galeria”, oferint la gratuïtat del servei “però no el gestionem”. Lligat a la situació que travessa el transport públic, el president socialdemòcrata, Pere López, ha lamentat “la situació en què es troben moltes persones”, que suposa un “exemple del mal model de país i de les polítiques que s’estan duent a terme”.

Baró ha recordat que el Govern va anunciar la gratuïtat del servei del transport públic per a, d’una banda solucionar el “caos circulatori, que no s’ha solucionat”, i com a mesura per a pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies derivada de l’elevat preu dels carburants, que “des del PS ja es va advertir que no era la solució”.

Ara bé, una vegada s’ha aplicat la gratuïtat, “amb la que estem d’acord”, al Govern li costa “molts mesos” arribar a un acord amb les companyies concessionàries; quan la ciutadania denuncia “reiteradament” les problemàtiques vinculades al nombre de vehicles, la seva capacitat o freqüència de pas, al ministre titular “no li consta cap incidència”. En resum: “No gestionem el servei”, ha manifestat el secretari d’organització socialdemòcrata.

Així, Baró ha valorat que s’ha invertit i apostat pel transport públic “de cara a la galeria”, i ha afegit que no es pot demanar a la ciutadania que deixi el vehicle particular a casa i llavors “passi una hora al fred” esperant l’autobús.

En aquest sentit, des del PS es demana un transport públic eficaç, “que no ha de ser tan difícil si ho fan en d’altres ciutats”.

D’altra banda, però vinculat a la problemàtica del transport públic, el president del PS, Pere López, ha lamentat la situació en què es troben moltes de les persones, “que venen amb les millors intencions” i contribueixen a “enriquir la nostra economia”. Ha considerat que les imatges que es veuen del personal buscant habitatge i feina són un “nou exemple del mal model de país i de les polítiques que s’estan duent a terme”.

“Mentre ens hem venut literalment el país a l’especulació immobiliària, la precarietat dels treballadors és cada vegada més gran”, ha assenyalat López, que ha defensat la importància dels treballadors, siguin residents permanents o temporers, “absolutament essencials” per a la temporada d’hivern.

En aquest punt, ha recordat que el Grup Parlamentari Socialdemòcrata demanarà les compareixences dels ministres encarregats del Treball, Jordi Gallardo, i de l’Interior, Josep Maria Rossell, perquè donin les explicacions pertinents.