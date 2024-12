El PS lamenta el nomenament de la presidenta d’Acció! com a secretària general de l’IAD

Pere Baró fent les declaracions en nom del Partit Socialdemòcrata (PS)

El Partit Socialdemòcrata (PS) lamenta el recent nomenament per part del Govern de la presidenta de la formació política Acció!, Judith Pallarés, com a Secretària General de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD). El president del partit, Pere Baró, ha destacat aquest matí de dijous el “nepotisme” de l’Executiu, que l’elecció s’hagi fet “a dit” i tampoc s’hagi designat a algunes de les persones que treballen dia a dia a l’organisme des de la seva creació i que formen part de l’equip que fins ara ha encapçalat Montserrat Rochera. “No pot ser que Demòcrates per Andorra es cobri favors polítics posant amics a un Institut que ha de viure moments importants com ara la despenalització de l’avortament”.

En aquest sentit, el PS considera que “aquest nomenament respon a la utilització d’organismes públics com a moneda de canvi per a pagar favors que es deuen des del Govern i que amb Pallarés al capdavant l’Institut Andorrà de les Dones no criticarà les accions de l’Executiu en aquesta matèria”. Una tasca que el Partit Socialdemòcrata continuarà fent -asseguren des de la formació- per a garantir i impulsar els drets de totes les dones que conformen el país.