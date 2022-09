El PS insisteix que s’hauria d’haver treballat abans la llei de promoció de la sostenibilitat urbanística

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat una moció per a mostrar el seu rebuig a la tramitació per extrema urgència atorgada al Projecte de llei de promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, i de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, sense el treball previ amb les diferents forces representades al Consell General. Així mateix, després d’haver anunciat prèviament el seu gest, un cop s’ha confirmat el previsible rebuig a la seva moció, s’han absentat de l’hemicicle.

Els consellers generals socialdemòcrates entenen que es tracta d’un text “complex i de gran impacte” per al qual no s’ha donat temps suficient per a treballar, sobretot, tenint en compte que es va entrar en ple Debat d’Orientació Política. Així mateix, no es va acompanyar de la informació necessària per a “poder definir un posicionament amb el rigor necessari”.

En aquest sentit, tot i entendre “el possible efecte crida” d’entrades de projectes urbanístics per a evitar la moratòria prevista en la nova llei, “res exclou” que s’hagués pogut treballar prèviament com ja s’ha fet amb anterioritat en aquesta legislatura, com per exemple es va fer amb la Llei de l’Estat d’alarma i d’emergència o la de les Suspensions Temporals dels Contractes de Treball (més coneguts com a ERTO).

Tot i això, els consellers socialdemòcrates han expressat la voluntat de treballar el text assegurant que queden “a disposició per a col·laborar pel bé del país”.