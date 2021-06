El PS + Independents d’Encamp, preocupats per repercussions de les obres a Prada de Moles

Els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents al Comú d’Encamp havien entrat una sèrie de preguntes amb relació a la possible marxa del Futbol Club Andorra cap a la capital i les obres que s’haurien de fer a les instal·lacions de Prada de Moles, perquè la majoria les respongués en la sessió del Consell de Comú. Les respostes no han acabat de satisfer els socialdemòcrates, que continuen preocupats per les repercussions que pot tenir tot plegat.

La primera preocupació dels socialdemòcrates és l’afectació de les obres als altres usuaris de Prada de Moles, on entren nombrosos infants i joves. El conseller de PS+Independents David Rios ha manifestat que no se sap “on podran encabir-se” aquests infants i joves mentre durin les futures obres per adequar les instal·lacions als requisits que exigeix la Reial Federació Espanyola de Futbol per a la nova categoria assolida pel Futbol Club Andorra.

Una altra de les preocupacions és, evidentment, el cost de les obres i qui les assumiria -si les assumiria íntegrament el Comú o també hi participarien el club i el Govern-, juntament amb el fet que si el Futbol Club Andorra baixa a jugar a la capital, “després els hem de tornar a fer pujar a Encamp”, ha recordat el conseller Enric Riba.

Negociació dels tipus d’interès dels préstecs comunals

En un altre ordre de coses, els consellers de PS+Independents al Comú d’Encamp s’han abstingut en la votació dels resultats obtinguts de la renegociació dels tipus d’interès que s’ha fet de manera conjunta per a tots els comuns. Aquesta ha permès reduir en 0,15 punts percentuals el tipus d’interès, passant de l’1,75% a l’1,60%, i els socialdemòcrates “no podem estar mai en contra de què paguem menys interessos“, però, tal com ha argumentat el líder socialdemòcrata d’Encamp, David Rios, en un context de tipus d’interès negatius, un 1,60% continua sent elevat i “es podria haver negociat més a la baixa“.

Finalment, Rios i Riba han votat en contra de la contractació de l’espectacle de Martita de Graná en considerar que es tracta d’un espectacle que s’adiu més a una promoció d’un privat que no pas a una oferta pública. En aquest sentit, Rios ha recordat que des de les files socialdemòcrates s’ha recolzat i valorat sempre la selecció d’espectacles feta pels tècnics comunals, però en aquesta ocasió entenen que cal que els espectacles aportin “valor afegit” i aquest no promou els valors culturals que els socialdemòcrates consideren que ha de promoure un espectacle ofert pel Comú.