El PS formula un recurs d’empara contra la tramitació d’urgència de l’adhesió al FMI

Els grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat un recurs d’empara a la Sindicatura per tal que siguin revocats els acords pels quals es declara la tramitació per procediment d’urgència del Projecte de llei d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional i de la Proposta d’adhesió al Conveni constitutiu del Fons Monetari Internacional. Els consellers generals socialdemòcrates consideren que el “moment polític ple de reptes i d’urgències” actual “no pot justificar que no s’abordi amb la calma necessària decisions transcendentals per al nostre país com ho és l’adhesió al FMI”.

L’objectiu del recurs és poder accedir a la informació del dossier d’adhesió a l’organisme internacional, a la qual “malgrat les nombroses peticions” i “malgrat el compromís reiterat del Govern de facilitar-nos la requerida informació” els consellers socialdemòcrates “continuem sense disposar de la informació necessària que ens permeti abordar un posicionament relatiu a l’adhesió al FMI”, i així poder realitzar el debat necessari amb garanties i garantir “el dret de tota la ciutadania a ser informada des de la diversitat i pluralitat polítiques per tal que pugui conformar la seva pròpia opinió davant de decisions d’aital transcendència” com és l’adhesió al FMI. Així s’explica en l’escrit del recurs d’empara entrat el passat 31 de juliol i signat per tots els consellers generals que conformen el grup parlamentari socialdemòcrata.

“L’accés a la informació és la pedra angular que permet als consellers i a les conselleres generals exercir amb rigor la tasca d’impuls i de control de l’acció política del Govern que ens encomana l’article 50 de la nostra Constitució”, recorden els signants del recurs d’empara. El fet que s’hagi demanat en reiterades ocasions i encara no en disposin porta als consellers socialdemòcrates a denunciar “la impossibilitat d’assegurar les tasques que se’ns encomanen per l’ordenament jurídic andorrà”. “Tampoc podem assegurar el compromís que tenim davant la ciutadania del nostre país d’aprofundir, per tal d’informar, en l’aital transcendència de la decisió que ens ocupa”, afegeix el text del recurs d’empara.

En aquest punt, el text del recurs recorda “la imprecisió de les diverses, i sovint contradictòries, informacions aparegudes en relació amb el cost econòmic-financer de l’adhesió al FMI” i “l’obscuritat en quant als efectes de la mateixa i a les obligacions que poden desprendre-s’hi per al nostre petit país”. Així mateix, els socialdemòcrates posen en relleu “el silenci del Govern pel que fa a l’impacte de l’adhesió en la nostra sobirania”.

El recurs d’empara s’acompanya novament amb una demanda d’informació, que transcriu literalment la ja formulada l’any 2018 per l’actual president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, per la qual es demanen les actes de les reunions celebrades entre el Govern i l’FMI, així com la correspondència intercanviada i la informació tramesa entre les parts relativa als requeriments per ser membre del FMI.