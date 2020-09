El PS fa una nova bateria de preguntes sobre la contractació d’A2 Security

A la demanda d’informació dels consellers socialdemòcrates, el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa ha hagut de donar explicacions sobre els contractes establerts amb A2 Security i A2 Security Assessors per la prestació de serveis per a l’assessorament en matèria d’inversió estrangera. Unes explicacions que han generat més dubtes als consellers del Partit Socialdemòcrata, que han tramitat una nova bateria de preguntes escrites amb l’objectiu de resoldre’ls.

En primer lloc, des del PS volen saber quins motius, malgrat les observacions efectuades que recomanen la consulta almenys a dues empreses o professionals amb capacitat per executar el contracte, i que per tant, consideren que s’haurien d’haver sol·licitat més ofertes per tal de complir amb els objectius d’economicitat i eficiència de la despesa pública, s’adjudiquen els treballs d’assessorament a A2 Security i a A2 Security Assessors.

En segon lloc, la formació socialdemòcrata vol tenir accés al currículum i la trajectòria de l’empresa A2 Security Assessors que la fa especialitzada en intermediació de projectes d’inversió en l’àmbit internacional.

En tercer lloc, demanen quina és la relació que s’estableix i com es produeix aquesta relació entre A2 Security i a A2 Security Assessors i Actua, l’agència de desenvolupament econòmic d’Andorra.

Finalment, des del PS volen saber per què en els serveis contractats a A2 Security i a A2 Security Assessors s’aplica la Llei sobre drets d’autor i drets veïns d’Andorra, quin és el treball resultant que ha de ser considerat com a obra i quina obra es crea perquè els drets econòmics d’autor de la qual es puguin cedir al Govern.

La consellera general del PS, Susanna Vela, lamenta l’opacitat de Govern i insisteix que, novament, “hem d’anar arrencant la informació com si fos un queixal. Les dades, i més en un moment com aquest, són molt importants, i a més seguint les recomanacions del GRECO, que demana control i transparència amb els contractes per evitar la corrupció”.