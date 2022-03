El PS exposa la seva disconformitat amb la proposta de la CASS per al sistema de pensions

El Comitè Directiu del Partit Socialdemòcrata s’ha reunit aquesta setmana per posar en comú diversos temes d’interès entre els quals ha destacat el sistema per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació. En aquest sentit, s’ha exposat als membres del Directiu que la proposta feta pública en les darreres setmanes ha estat la presentada per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i que en cap cas és la definitiva, ja que està molt allunyada dels plantejaments del PS perquè són mesures pensades per a les persones amb més capacitat d’estalvi i no suposa una solució al problema de les pensions baixes.

Per aquest motiu, des del PS s’ha refermat la voluntat de treballar en propostes de cara a la feina en comissió que estiguin alineades amb les fetes pels assessors presentats anteriorment pels socialdemòcrates, així com dels sindicats i, fins i tot, de Demòcrates.

La darrera reunió del Comitè Directiu també ha servit per aprovar el reglament de primàries i per a crear la comissió de candidatures que treballarà per establir la data oficial de l’esdeveniment, que serà a principis de maig, quan se celebri el proper Directiu. Així mateix, el partit ha presentat els comptes, amb unes finances sanejades i que en els darrers anys s’han adaptat a les recomanacions del Tribunal de Comptes.