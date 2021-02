El PS es reuneix amb la cúpula d’ERC

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i el secretari d’organització del PS, Pere Baró, s’han reunit aquesta tarda amb Marta Rovira, secretaria general d’ERC, i Marta Vilalta, secretaria general adjunta. La trobada ha servit per estrènyer les relacions entre les dues formacions. El Partit Socialdemòcrata “sempre ha estat un partit que ha mantingut estrets llaços amb diferents formacions polítiques en l’àmbit internacional i, en el marc de la situació provocada per la Covid-19, ha volgut incrementar-les perquè Andorra és un país que necessita enfortir les relacions internacionals dins el marc del multilateralisme cada cop més necessari per afrontar els reptes del futur”, explica la formació socialdemòcrata en un comunicat.

La trobada ha estat molt productiva perquè, a més a més d’estrènyer llaços entre els dos partits i establir línies de diàleg permanent entre les dues formacions, també s’ha establert que les dues branques juvenils, la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra i les joventuts republicanes, treballin conjuntament, explica la nota.

En el transcurs de la reunió, tant López com Baró han traslladat a les líders republicanes la seva preocupació i petició de què retirin l’esmena que el seu grup parlamentari a Madrid ha fet en relació amb el projecte de llei en què Andorra podria tornar està inclosa en la llista de paradisos fiscals. Les líders republicanes s’han compromès a parlar amb els seus diputats a Madrid i parlar i discutir sobre aquesta esmena.

Les reunions que el cap de l’oposició, Pere López, ha fet en la darrera setmana tant a Madrid com a Barcelona, s’inclouen en el marc de la petició que el cap de Govern li va fer de què, en la mesura dels contactes del PS que es poguessin tenir, es fessin els contactes pertinents perquè les esmenes que podrien incloure Andorra com a paradís fiscal decaiguessin o fossin retirades.

Per últim, tant López com Baró han traslladat la difícil situació que estan patint els sectors productius d’Andorra a causa de la pandèmia de la Covid-19 i “la necessitat de poder tornar a permetre la mobilitat dels catalans perquè puguin accedir a Andorra com més aviat millor, a l’espera que aquestes mesures es puguin relaxar en el moment que la situació sanitària ho pugui permetre”.