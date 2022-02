El PS engega una campanya per detectar les voreres malmeses d’Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata ha engegat una campanya de participació ciutadana per detectar les voreres malmeses que hi ha a la parròquia d’Andorra la Vella. Les denúncies que es rebin seran traslladades a la majoria perquè es puguin arreglar el més aviat possible amb la partida d’1 milió d’euros que es va incorporar al pressupost de la parròquia gràcies a la insistència dels consellers socialdemòcrates al Comú d’Andorra la Vella.

Des de PS+Independents d’Andorra la Vella ja fa temps que s’insisteix en la necessitat d’invertir a tota la parròquia i no només en determinades zones, i especialment ha fet èmfasi en la importància d’arreglar les voravies. “És una qüestió òbvia de seguretat, doncs unes voreres en bon estat reduiran el risc de possibles caigudes i accidents de vianants -qüestió bàsica quan, a més, es volen promocionar els desplaçaments a peu-, i també per una qüestió d’imatge, ja que unes voreres en mal estat projecten també una mala imatge, de descuidat”, afirma la formació en un comunicat de premsa.

Així es duia en el programa electoral i per això ha endegat una campanya per, gràcies a la participació ciutadana, conèixer tots els punts de les voravies que estan malmesos de la parròquia per facilitar la ràpida actuació del Comú. En aquest sentit, es demana a la població de fer arribar, sigui a través de missatge de WhatsApp al +376 64 91 64 o bé als correus electrònics dels consellers -mdolors.carmona@comuandorra.ad, sergi.gonzalez@comuandorra.ad i lidia.samarra@comuandorra.ad –, una fotografia de la voravia malmesa i la seva localització.

Els consellers es comprometen a traslladar la informació a la majoria per tal que, amb la partida d’un milió d’euros que s’ha incorporat al pressupost comunal per a aquest 2022 destinada a arreglar les voreres, es vagin fent les intervencions necessàries.

Els consellers socialdemòcrates encoratgen la participació assegurant que “amb la vostra col·laboració podem fer possible un model de gestió comunal més plural i eficient” i reiteren el seu compromís a treballar per a “una parròquia per a tothom”. Així mateix, defensen que “la participació ciutadana i la transparència són factors clau per dur a terme polítiques que responen a les necessitats de tots els ciutadans de la parròquia”.