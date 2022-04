El PS encomana al Govern agilitzar els tràmits per a la creació de societats al país

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat aquest dimecres la Proposta d’acord sobre el marc normatiu regulador del procés de constitució d’una societat al Principat d’Andorra i de la inversió estrangera, on s’encomana al Govern a disposar d’un sistema de creació d’empreses àgil i eficaç.

El president del grup socialdemòcrata, Pere López, i el conseller general Joaquim Miró han destacat que el model actual és obsolet, massa llarg, i que cal que el procés sigui més modern i més democràtic per tal d’evitar que es perdin moltes oportunitats i les societats acabin decidint constituir-se en altres països a causa de la lenta burocràcia que hi ha a Andorra.

La proposta d’acord del grup parlamentari socialdemòcrata, que té com a objectiu obrir el debat al Consell General per tal d’agilitzar el sistema de creació d’empreses al país, presenta algunes propostes com fomentar la tramitació en línia i evitar els documents en paper; la substitució dels formularis actuals per declaracions de responsabilitat i controls fets posteriorment i no “a priori” per part de les persones que vulguin iniciar l’activitat i amb la finalitat que la puguin tirar endavant; un model d’estatus estàndards que permeti no haver d’accedir necessàriament al notari, i establir un règim sancionador.