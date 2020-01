El PS nega cap trobada entre el membre d’Unió Laurediana, Carles Verdaguer, i el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, tal i com destacava un rotatiu del país.

“Ens preocupa que un mitjà no contrasti mínimament certes informacions abans de llençar-les alegrement. Aquí darrere pot haver-hi una manca de professionalitat amb voluntat de perjudicar la imatge del partit o determinades persones amb informacions que no són certes i que no han estat contrastades”, declaren fonts del PS.

Segons el PS, el treball que es va fer per formar part d’una llista amb Desperta Laurèdia i altres, no va fructificar perquè des de Desperta Laurèdia i DA es va voler així: “no van acceptar cap proposta del PS i ens van oferir llocs molt baixos dins la llista, que no tenien vinculació amb el pes polític del PS a la parròquia. Estava molt clar que no volien que el PS s’integrés en aquesta llista conjunta. Es pretenia que el PS no fos a cap llista a Sant Julià”, declaren fonts del partit.

Des del PS reiteren al rotatiu la pertinent rectificació, i donat que l’alteració deliberada de la realitat i que els relats especulatius són més propis de la literatura que no pas del periodisme, des del Partit Socialdemòcrata no es farà cap altre seguiment més d’aquest tipus d’informació.

PS