La consellera socialdemòcrata, Judith Salazar, ha agraït aquest matí al moviment feminista els avenços que les dones estan fent per corregir la desigualtat existent, tot i que, reconeix, “encara queda molt treball per fer. Gràcies a les feministes, cada vegada les dones estem en millor posició, però ni de lluny podem assumir que la iguatat s’ha assolit. Hem de treballar de valent amb el compromís de tots, començant per les institucions polítiques”, ha declarat Salazar.

El Partit Socialdemòcrata ha valorat molt positivament la participació a la manifestació del 8M: “Ha estat tot un èxit, ha apuntat aquest matí Cristina Valen, membre del Comitè Executiu del PS. Valen ha volgut remarcar la participació de la joventut, que està molt sensibilitzada amb el feminisme. Així i tot, des del PS han assenyalat l’absència de representants dels partits que donen suport a Govern: “Un Govern que ha de governar per a tothom: cada dia ha de ser el 8 de març, però ahir era un moment per sortir al carrer a reivindicar la lluita feminista”, va apuntar Valén. En aquest sentit, la consellera del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar, va recordar que “tenim una Secretaria d’Estat d’Igualtat”, i que la seva representació al 8M “hagués estat recomanable”. Des del PS, però, asseguren que no els ha sobtat: “quan portem iniciatives feministes al Consell General ens trobem amb el rebuig dels grups que donen suport a la majoria de Govern”, ha lamentat Salazar.

Des del PS destaquen la importància de treballar per detectar i acabar amb els micromasclismes i els estereotips de gènere. En aquest sentit, des del PS reivindiquen que, per poder fer polítiques públiques que afavoreixin la igualtat, les dades tractades amb perspectiva de gènere són imprescindibles. “Només amb una bona política de recepció de dades podrem fer un bon disseny de polítiques públiques que ajudi a corregir aquesta desigualtat. Ens hauríem d’acostumar que la gent que està al capdavant de serveis dirigits al tractament de dones estiguin formats en igualtat”, ha declarat Salazar.