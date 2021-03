El PS denuncia la passivitat del Govern per complir amb els terminis pactats

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i la consellera general Judith Salazar han denunciat avui la passivitat del Govern pel que fa al compliment de terminis compromesos i establerts en seu parlamentaria. En aquest sentit, Salazar ha entrat una pregunta escrita per saber quin és l’estat de l’anàlisi pel que fa a la ratificació dels articles de la Carta Social Europea que Andorra encara no ha ratificat i respecte dels quals els socialdemòcrates volen seguir avançant, tal com s’havia acordat l’any 2004. La consellera general ha remarcat que al setembre es va assolir compromís parlamentari en el sentit que el Govern ho avalués i que tenia com a data límit avui, 31 de març, però que una vegada més no ho ha respost i això també perjudica a la credibilitat dels polítics cap a la ciutadania. Per això es demanen explicacions al Govern, ja que es va arribar a un acord amb la majoria de donar un termini de sis mesos per respondre i que a dia d’avui no se en sap res sobre l’estat de la qüestió, fet pel qual han reclamat que l’executiu sigui seriós i exigent amb els compromisos establerts.

Pere López també ha fet palès aquesta manca de compromís per part del Govern amb una pregunta sobre l’estudi en relació a la rebaixa de les tarifes de FEDA i Andorra Telecom en els paquets més bàsics destinades a famílies amb pocs recursos econòmics, un document que es va sol·licitar a finals de l’any 2019 i que fins i tot la majoria va votar a favor d’elaborar i del qual tampoc se n’ha obtingut retorn. Així mateix, el president del grup parlamentari ha demanat quina és l’opinió del Govern sobre l’activitat parlamentària, vist que no es compleixen els terminis establerts i ni tan sols és dona una resposta, un fet que des el grup socialdemòcrata ha volgut fer públic per responsabilitat política. “La meva sensació és que es voten les coses per quedar bé o perquè és molt difícil votar que no, però això esdevé un compromís que no s’està complint. És molt trist i poc democràtic. Ens han traït amb les dates i terminis i la “no resposta” és un menysteniment absolut cap als parlamentaris”.

Els socialdemòcrates han subratllat que la manca de compromís i la passivitat també afecta a la imatge d’Andorra, sobretot a nivell internacional, i han sol·licitat que el Govern respongui ambdues preguntes en la propera sessió el Consell General.