El PS d’Encamp vol saber què passa amb Prada de Moles i el Futbol Club Andorra

Els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents al Comú d’Encamp estan preocupats per les informacions aparegudes recentment que apunten que el Futbol Club Andorra haurà de jugar a Andorra la Vella la propera temporada. Per això han entrat una bateria de preguntes al respecte per treure’n l’entrellat en la propera sessió del Consell de Comú.

Les preguntes, que firma el conseller Enric Riba, demanen el perquè del trasllat del Futbol Club Andorra a la capital per a la propera temporada i si, com sembla ser, és per la necessitat de fer obres a la instal·lació encampadana de Prada de Moles, demana quina durada i quin cost tindran.

Així mateix, Riba es pregunta si s’ha previst l’afectació que puguin tenir els suposats treballs a la resta d’usuaris, i si aquests, com el Futbol Club d’Encamp, tindran un altre indret per a poder entrenar.

Finalment, el conseller socialdemòcrata pregunta pel fet que no s’hagi informat d’aquestes qüestions a les pertinents comissions.