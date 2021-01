El PS d’Encamp demana al Comú com actuarà per cobrar el deute de les transferències del Govern

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp han entrat una bateria de preguntes relatives a les transferències del Govern per plantejar a la sessió del Consell de Comú que s’ha de celebrar aquest dijous. Concretament es demana per l’import del deute, si “és real, contràriament al que diu el ministre Jover”, i com es pensa actuar per cobrar-lo.

Els consellers socialdemòcrates volen confirmar la quantia del deute del Govern vers el Comú d’Encamp, que rondaria la xifra d’1,1 milions d’euros, i com es pensa actuar per cobrar “aquest deute de ja fa gairebé quatre anys”, ha manifestat Enric Riba.

Per Riba, el ministre “no es pot escolar darrera la figura del tribunal de comptes i no tenir en compte els interventors de les set parròquies”. Així, explica que “s’està jugant amb la terminologia de cobrat i facturat”. I “si el facturat és un deute envers el Comú d’Encamp no cobrat, se n’exclou que no paguen però el deute continua vigent”. D’altra manera, “si es basen únicament amb el cobrat i no el facturat, potser sí que el Govern acabarà fent estalvis a costelles dels comuns”, ha conclòs el conseller socialdemòcrata al Comú d’Encamp.