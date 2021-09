El PS demana transparència amb l’atorgament dels crèdits tous

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una demanda d’informació en relació a 39 expedients de beneficiaris dels ajuts econòmics en forma de crèdits tous avalats pel Govern que s’ha atorgat durant la pandèmia.

Els socialdemòcrates han seleccionat aquells avals que són més rellevants per l’import concedit, així com els que han rebut les quanties més petites, i que tots els sectors econòmics hi estiguessin representats, com són el comerç al detall, estudis de professions liberals, etcètera, amb excepció del sector hoteler.

Vela ha entrat la demanda d’informació arran de la poca transparència del Govern en aquesta qüestió, ja que en cap moment s’ha detallat, ni tan sols al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, qui eren els beneficiaris de cada un dels crèdits tous concedits ni s’han detallat els imports atorgats.