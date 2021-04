El PS demana que s’argumentin les respostes a l’Examen Periòdic Universal de les Nacions Unides

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, ha entrat avui a Sindicatura una pregunta oral amb l’objectiu que el Govern argumenti i esclareixi les seves respostes en referència a les recomanacions sobre nacionalitat i dret a vot fetes per Espanya i França en l’avaluació d’Andorra en l’Examen Periòdic Universal de les Nacions Unides.

El país gal recomana que l’executiu modifiqui la legislació per ajustar-la al conveni europeu pel que fa al període necessari de residència per obtenir la nacionalitat andorrana, així com que permeti que els ciutadans que ho vulgui puguin obtenir la doble nacionalitat, un fet al qual el Govern s’ha limitat a respondre amb un “es pren nota”. Així mateix, Espanya també ha recomanat a l’executiu que estudiï més mesures de participació pública, especialment en l’ampliació del dret a vot de la ciutadania, amb l’objectiu que els residents puguin participar en els comicis i en l’elecció del futur polític del país on viuen. En aquest sentit, la resposta del Govern és una “acceptació parcial”, ja que l’executiu assegura que es creen mecanismes de participació pública, però que no admet la recomanació sobre la política, sense donar més arguments.

Vistes les escasses argumentacions del Govern, la consellera general Judith Salazar sol·licita que l’executiu aprofundeixi en les dues respostes i que ho faci en la propera sessió del Consell General.

El conseller general Roger Padreny també ha formulat avui una pregunta oral a Sindicatura destinada al Govern, però en aquest cas sobre Andorra Turisme. El representant socialdemòcrata demana que l’executiu doni a conèixer l’estat dels comptes de l’entitat, ja que a data d’avui cap conseller ni consellera ha rebut informació sobre el tancament de comptes de l’any 2020. A més, pel que fa a l’execució del pressupost del 2020 també s’han anunciat canvis importants, els quals el conseller vol que l’executiu doni més detalls.