El PS demana més esforç i coherència al Govern per lluitar contra la Covid.-19

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font, ha agraït aquesta tarda l’esforç i la pedagogia del Govern per mirar d’explicar la situació que hem viscut aquest darrer cap de setmana a Andorra, al mateix temps que ha qüestionat si s’estan adoptant les mesures adequades des dels poders públics: “Malgrat l’esforç que fa Govern, hi ha un greu contrast entre la lectura de les dades que fa Govern i que fa la UE: som l’únic país que supera l’índex d’incidència de 1.000 casos per 100.000 habitants”, ha assenyalat Font.

En aquest sentit ha demanat a Govern que no s’amagui de les estadístiques que ens alerten de la situació que tenim a Andorra, i demanem claredat i transparència amb la interpretació de les dades.

A l’entendre del PS, el Govern en aquests moments no està transmetent seguretat a la ciutadania: “els seus dubtes i inseguretats s’estan traslladant a la població. En moments tan delicats com aquests, ha explicat Font, “cal aconseguir que la gent recuperi la confiança en els gestors públics. Acabem de veure avui a la premsa que hi ha desconeixement dins del Govern sobre els protocols Covid a les pistes d’esquí. Això no ens genera confiança ni a nosaltres, ni a la ciutadania”, ha exposat Font.

Des del PS han volgut insistir en la necessitat d’un govern que prengui mesures adequades i ben equilibrades entre esforç del sector públic i del sector privat , que les comparteixi amb lleialtat institucional i actuï amb claredat i transparència perquè entre tots podem i volem ajudar, i ha volgut assenyalar les divergències de criteris entre sanitat, els assessors epidemiològics (si és que realment existeixen) i diferents ministeris com per exemple la manca planificació i d’anticipació en el retorn a l’escola i els canvis de protocols han estat constants, la importància de reforçar els serveis de transport públic en determinades franges i ser molt més estrictes en aforaments, les decisions sobre sectors oberts i tancats o els efectes d’un turisme massiu.

Ens demanem si les polítiques públiques han acompanyat prou bé el retorn a la normalitat; retorn a l’escola, recursos en transport públic, regulació i facilitació del teletreball, la coordinació i les consignes clares en el treball dels rastrejadors, protocols i recursos per l’atenció a la gent gran, centres sociosanitaris i d’altres. Tot i això ha manifestat la ferma voluntat del PS de “mirar endavant i de col·laborar en tot allò que permeti fer les coses millor en el futur”.

Finalment, Font ha recordat que l’establiment de mecanismes per a una gestió més plural i sobretot més científica de la pandèmia ha estat proposada pel PS en almenys 3 ocasions: “Avui alguns d’aquests canvis ja són una realitat i estem contents, i ens n’hem d’alegrar. Ahir es va formalitzar la creació i el nomenament d’experts per a dues comissions (tècnica i científica). Només ho podrem fer bé si ho fem junts: ja ens ha quedat prou clar que només les decisions compartides i estrictament basades en bases científiques donen resultats”, ha assenyalat Font.