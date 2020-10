El PS demana l’informe de rectificació en relació al reemborsament dels avortaments enviat al CEDAW

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha tramitat una demanda d’informació amb l’objectiu d’accedir a la còpia de la rectificació que Govern va enviar al CEDAW -Comitè per a l’eliminació de la discriminació contra la dona de les Nacions Unides- per aclarir quina és la realitat pel que fa al reemborsament de les interrupcions voluntàries o involuntàries de l’embaràs al nostre país.

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar, recorda que el cap de Govern es va comprometre a compartir amb el Partit Socialdemòcrata l’informe de rectificació de les declaracions que la delegació oficial andorrana va fer davant el grup d’experts del CEDAW, en relació amb el pagament per part de la CASS de les interrupcions de l’embaràs realitzades a Espanya o França per les ciutadanes legalment residents a Andorra. “Tan bon punt l’enviem, li’n farem enviar una còpia, com no podria ser d’una altra manera”, assegurava Espot a la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata en la sessió plenària del 5 de desembre del 2019.

El 10 de setembre del 2020, la Ministra d’Afers Exteriors va afirmar davant la comissió legislativa de política exterior que la rectificació de Govern ja s’havia fet. Unes declaracions que van sorprendre els socialdemòcrates, que encara no han rebut la còpia.

Al text, tramitat aquest dimarts al matí, Salazar recorda que a la versió avançada sense editar de l’informe “Cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights”, de data 8 de setembre del 2020, del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, es reporta Andorra en la llista sobre presumptes casos de represàlies i intimidació per cooperació amb les Nacions Unides en matèria de drets humans. “En la pàgina 8 del referit informe, es citen cartes que el CEDAW va enviar al Govern d’Andorra, el novembre del 2019, respecte eventuals “mesures desproporcionades” que el Govern d’Andorra podia estar prenent en contra de l’associació STOP VIOLÈNCIES i, més concretament, sobre la seva Presidenta, la Sra. Vanessa Mendoza Cortés”, assenyala Salazar, que reclama la còpia de les cartes enviades per la CEDAW al Govern, durant el mes de novembre del 2019.

Finalment, el Salazar es refereix en la seva demanda a les pàgines 8 i 21 de l’informe, a les quals es cita una resposta que el Govern d’Andorra va enviar en data 9 de juliol del 2020. “Volem tenir accés a la còpia de la resposta del Govern al CEDAW així com qualsevol comunicació posterior a aquesta data que s’hagi produït en relació amb l’informe referit”.