El PS demana l’estudi de viabilitat del transport per cable

El conseller general socialdemòcrata Roger Padreny ha entrat aquest dijous una demanda d’informació on ha sol·licitat l’estudi de viabilitat per al transport per cable que s’ha encarregat des del ministeri de Presidència, Economia i Empresa.

Padreny ha demanat aquesta informació després que el ministre Jordi Gallardo anunciés als mitjans de comunicació que l’estudi que s’havia encomanat sobre el transport per cable al país ja havia conclòs i s’havia fet arribar al Govern.

En aquest sentit, el grup parlamentari socialdemòcrata “aposta per una mobilitat de qualitat amb l‘objectiu que funcioni de manera eficaç i sigui una opció prioritària per a la ciutadania, però que també sigui diversificada i sostenible, una variable clau a l’hora de seleccionar el mitjà de transport pel qual es vol apostar”, recorda la formació en un comunicat de premsa.