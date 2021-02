El PS demana les contractacions de personal que ha fet el Govern des del gener del 2020

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha pogut conèixer el malestar que estan generant les contractacions de personal per via d’urgència per part del Govern. En aquest sentit, la consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Susanna Vela, ha volgut esvair els dubtes demanant més informació al Govern, amb l’objectiu de veure exactament en quines situacions s’està valorant aquesta urgència per poder cobrir aquests llocs de treball.

En primer lloc, la consellera demana les contractacions que ha fet el Govern, des del mes de gener del 2020, en la modalitat d’urgència que regula l’article 110 de la Llei de Funció Pública, classificades per ministeris, departaments, àrees i serveis; per les places que es cobreixen amb aquestes contractacions i per categories professionals.

En segon lloc, des del PS volen tenir accés a les contractacions que el Govern té previstes de fer per la modalitat d’urgència en els pròxims mesos, per ministeris, departaments, àrees i serveis i llocs de treball.

Des del PS insisteixen en la importància de la transparència amb la gestió dels diners públics: “Cal un màxim compromís amb la transparència, i més en un moment de crisi. Entenem que l’accés a la informació pública i la transparència de les administracions garanteix el rendiment dels comptes i la responsabilitat en la gestió pública“, ha defensat Vela.